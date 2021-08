Vino: Calici di stelle, degustazioni in 8 cantine siciliane

Sono otto le cantine che aprono le porte per "Calici di stelle", la rassegna dedicata agli amanti del vino e organizzata in tutta Italia dal Movimento turismo del vino. Le aziende aderenti organizzano degustazioni ma anche spettacoli di danza, musica e teatro. Tante le iniziative in programma tra il 10, notte di San Lorenzo, e il 19 agosto.

Martedì 10 agosto l'appuntamento promosso da Cantine Colomba Bianca è al castello normanno di Salemi con wine tasting, abbinamenti gourmet, la mostra dell'artista partannese Enza Genna e il jazz del Mauro Carpi Quintet mentre Donnafugata accoglie i wine lovers nella Tenuta di Vittoria ad Acate (Ragusa). In programma una performance di danza che rende omaggio a Carla Fracci e in cui Jose' Rallo dialoghera' con Elena De Laurentiis, ballerina, coreografa e direttore didattico del Liceo coreutico "Antonio Locatelli" di Bergamo, di cui Carla Fracci negli ultimi anni aveva la direzione artistica. Sara' una festa all'aria aperta, che celebra il periodo della vendemmia, e che inizierà con una visita guidata al vigneto e alla cantina.

Giornata di San Lorenzo in festa anche alla terrazza sul mare delle Cantine Florio di Marsala che ospiterà una cena speciale sotto le stelle a cura dello chef

Emanuele Russo, accompagnata dai sapori unici dei più preziosi marsala Riserva Florio.

Una grande festa del vino si svolgerà all'Enoteca regionale siciliana ad Alcamo (Trapani) al Castello dei Conti di Modica, il 10 agosto, con le cantine associate Donnafugata, Valle dell'Acate, Settesoli, Tenuta San Giaime - Gangi, Palermo, Di Giovanna Azienda Agricola Biologica, Planeta Winery, Tenute Orestiadi, Feudo Arancio e Vini Rudinì. Tante le iniziative all'insegna del binomio stelle e vino.

Al Baglio di Pianetto a Santa Cristina Gela (Palermo) il 10 agosto degustazione dei vini, visita alla struttura e musica. Appuntamenti pure alla cantina Firriato - Baglio Sorìa e alla Cantina Marilina a Noto (Siracusa) dove sabato 7 agosto si svolgerà l'evento "Pioggia di stelle" . Cantine Gulino a Fanusa (Sr) organizzano giovedì 19 agosto una degustazione una e cena sotto le stelle con l'iniziativa "Calici di storia" e la musica del gruppo folk siciliano Canti e cunti.