Virginia Raffaele in teatro a Catania e Palermo

Catania - Virginia Raffaele porta in Sicilia il suo spettacolo teatrale Samusà. Virginia sarà al teatro Metropolitan di Catania il 17-18-19 dicembre e al teatro Biondo di Palermo il 20-21-22 dicembre 2022. Lo show avrà inizio alle ore 21:00.

“Samusà è uno spettacolo teatrale e la parola viene dal gergo dei giostrai, significa ‘fai silenzio’ - racconta Virginia, figlia dei giostrai del Luna Park dell'Eur-. E’ una sorta di racconto animato, divento un pop-up vivente perché cerco di raccontare al pubblico il luogo bizzarro dove sono nata e cresciuta, ho avuto un’infanzia tra le giostre. Cerco di dar vita alle strane personalità che si sono susseguite nel corso degli anni che venivano a giocare al mio stand, al tiro a segno. Fondamentalmente cerco di essere un luna park umano e di divertire il pubblico come se entrasse in un luna park. Hanno chiuso il mio Luneur (parco giochi di Roma, ndr) tanti anni fa e io, in un modo o nell’altro, mi sono portata via le giostre, le ho mantenute dentro di me. Era un luogo per passare il tempo, un luogo di ritrovo meraviglioso. Viverci e lavorarci aveva una sua magia, per noi era tutto normale, è ovvio che se fai merenda sulla nave pirata tutto ti sembra tutto più magico. Mi ricordo un giorno in cui chiesi a mia madre di portarmi alle altalene, lei mi ci portò subito e ho provato quello che provavano tutti i bambini che visitavano il parco.”