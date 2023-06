Visite guidate per la mostra Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi

Modica - Mostra Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi. I cento anni della Marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania, a cura di Alessandro Napoli, fino al 22 ottobre presso Palazzo De Leva a Modica.

Per tutto il mese di giugno, sarà possibile partecipare ogni venerdì alle 11:00 o alle 19.00, alle visite guidate della mostra che avranno una durata circa di quaranta minuti ed un biglietto ridotto al costo di 5,00 Euro a persona. Attraverso un percorso guidato tra le sezioni della mostra e il racconto di alcuni aneddoti della straordinaria Famiglia Napoli, i visitatori vivranno tutte le fasi, dalla costruzione del pupo in bottega alla messa in scena dello spettacolo, che da oltre cento anni hanno permesso la divulgazione della tradizione dell’Opera dei Pupi. Una parte della visita sarà dedicata alla conoscenza di Palazzo De Leva con le sue scuderie, il cortile d’ingresso dal quale ammirare il Portale De Leva e la storia della casata presente a Modica dalla prima metà del Cinquecento. È consigliata la prenotazione telefonando al numero 3341999072 o mandando una mail a info@sikarte.it