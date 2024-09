Volontariato in Azione, convegno a Catania

Catania - Il 21 settembre alle ore 17:30, nello storico Palazzo Valle di Catania, si terrà il convegno "Trasformazioni: Volontariato in Azione", promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE). L’evento, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il terzo settore, sarà un'occasione di confronto e riflessione sull'impatto che il volontariato esercita sulle comunità locali, e sul suo ruolo come motore di cambiamento sociale. Salvatore Raffa, presidente del CSVE, evidenzia l’importanza dell’iniziativa: “Questo convegno è un’opportunità cruciale per esplorare come il volontariato contribuisca a promuovere trasformazioni sociali profonde e durature. È un appuntamento imperdibile per chi è già coinvolto o desidera avvicinarsi al mondo del volontariato e del terzo settore e vuole ricercare un confronto con le istituzioni e i principali esponenti nazionali".

Il convegno si aprirà con la proiezione dell’instant video "Volontariato in Azione", che racconterà le attività svolte dai 100 volontari durante i workshop della mattinata. L’inizio del convegno con i saluti istituzionali di Enrico Trantino, Sindaco di Catania, Gaetano Galvagno, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e, in attesa di conferma, del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci.

Alle 18:00 prenderà il via la tavola rotonda dal titolo "Il Potere Trasformativo del Volontariato", moderata dalla giornalista Valentina Cinnirella. Parteciperanno il presidente del CSVE, Salvatore Raffa; il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci; la presidente di CSVnet, Chiara Tommasini; il direttore di Vita Magazine, Stefano Arduini; il dirigente del Servizio Albi e Runts presso la Regione Siciliana, Antonino Maggio; la componente del coordinamento regionale del Forum del Terzo Settore, Agnese Gagliano. La discussione sarà incentrata sulle modalità attraverso cui il volontariato incide concretamente sulle dinamiche sociali, creando connessioni tra i vari attori della comunità e favorendo il riconoscimento del lavoro dei volontari presso i tavoli istituzionali.