Zecchino d’Oro Days a Scicli

Scicli - È tempo di Zecchino d’Oro a Scicli, dove tornano le selezioni dell’Antoniano di Bologna. Prosegue infatti il tour per cercare degli interpreti adatti a cantare i brani del 68° Zecchino d'Oro; lo Zecchino d'Oro arriva in Sicilia con un'altra tappa. Vuoi iscrivere la tua bambina o il tuo bambino alla tappa di Scicli del Casting dello Zecchino d’Oro? Le selezioni dei piccoli partecipanti allo spettacolo che si terrà in novembre all’Antoniano in diretta su Rai Uno iniziano venerdì 23 maggio pomeriggio al Convento del Rosario e proseguono la mattina di sabato 24; entrambe le giornate sono riservate ai bambini siciliani. Domenica 25 maggio mattina sarà la volta dei bambini maltesi. L'evento è organizzato in collaborazione con il Convento del Rosario di Scicli. Sabato 24 Maggio alle 18.00, al cinema teatro Italia di Scicli, l’associazione Amici dei bambini offrirà gratuitamente a bambini e genitori, uno spettacolo di giochi e baby dance con “Mimí e Nartico”, i volti social dello Zecchino d’oro accompagnati dal mitico “anisello Nunú”.

Chi può partecipare?

Tutte le bambine e tutti i bambini dai 3 agli 10 anni. Qui sotto trovi il link al modulo per iscriverti, è il solo mezzo per accedere alle selezioni dello Zecchino d’Oro. Inserisci i dati della tua bambina o del tuo bambino riempendo tutti i campi contrassegnati con il simbolo “*”: controlla bene il luogo, la data e l’orario! Una volta compilato il form, riceverai una mail di conferma con il riepilogo dell’iscrizione e qualche giorno prima della selezione ti invieremo un promemoria per ricordarti di non mancare! Puoi iscriverti fino a giovedì 22 maggio (entro le 16:00). Il link: https://zecchinodoro.org/casting-tour/modulo/?tappa=18069