Appuntamento con Camilleri a Scicli il 6 settembre

Scicli – Dopo la partecipazione ai precedenti eventi celebrativi dedicati alla figura dello scrittore Andrea Camilleri organizzati dalla cooperativa Agire, arriva a Scicli il quarto e ultimo imperdibile appuntamento all’insegna della memoria storica e letteraria del grande Maestro siciliano.

“Il compleanno del Maestro: parole, luoghi e immagini inedite” è il titolo del quarto appuntamento di “Un’estate con Camilleri” a Scicli, il ciclo di eventi proposto dalla cooperativa Agire in collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri e il Comune di Scicli. La città di Scicli celebra il maestro, nel giorno del suo centenario, con un evento unico, pensato per chi ama la sua scrittura, la sua visione e il suo legame profondo con questa terra. Sarà un’opportunità unica di vivere in maniera inedita i luoghi protagonisti della fiction: varcando la soglia dell’iconico Commissariato di Vigata e dell’ufficio del Questore di Montelusa ci si troverà immersi nei luoghi presso cui la magia di Camilleri ha preso forma sullo schermo.

Un percorso narrativo accompagnerà i partecipanti dentro l’immaginario camilleriano, tra curiosità, aneddoti e suggestioni. A seguire, una mostra esclusiva con documenti e fotografie inedite, mai esposti prima in città, collocabili tra gli anni ‘50 e ’60 e concessi dal Fondo Camilleri. Copie di scritti, appunti e immagini rare che raccontano il lato più personale e meno conosciuto del Maestro. Un’occasione preziosa per scoprire Camilleri da vicino, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni.

Venerdì 6 settembre 2025 ore 17:00 (primo turno) e ore 18:00 (secondo turno) presso Municipio di Scicli, in via Francesco Mormina Penna.

Biglietto: 10 euro a persona

sistemamusealescicli.it/negozio/merchandising/6-settembre-100-anni-camilleri-ore17/

www.sistemamusealescicli.it/negozio/merchandising/centenario-andrea-camilleri-ore18/

Telefono: +39 3518881474

E-mail: [email protected]

