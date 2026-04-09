Condividi "“April” torna al mare: salvata una tartaruga Caretta caretta grazie alla sinergia tra pescatori, Guardia Costiera e WWF" sui social

Pozzallo – Nel corso della giornata di ieri, 08 aprile 2026, un esemplare di tartaruga marina della specie “caretta caretta” è stato accidentalmente catturato da un peschereccio operante nelle acque del compartimento.

L’equipaggio, dimostrando elevato senso di responsabilità e attenzione verso la tutela dell’ambiente marino, ha prontamente contattato la sala operativa della Guardia Costiera di Pozzallo, che ha immediatamente attivato le procedure previste per la gestione di fauna marina protetta.

L’intervento è stato condotto in stretta collaborazione con i referenti locali del WWF, ai quali l’esemplare è stato affidato per i necessari accertamenti e le verifiche sullo stato di salute.

A seguito dei controlli effettuati, che hanno dato esito favorevole, la tartaruga — battezzata “April”, in richiamo al mese in cui celebriamo la Giornata del Mare e della Cultura Marinara: periodo dedicato alla rinascita della natura e all’impegno condiviso per la tutela dell’ecosistema marino — è stata reintrodotta in sicurezza nel suo habitat naturale nel corso della mattinata odierna, a circa due miglia dalla costa, grazie all’intervento del personale della Guardia Costiera.

L’episodio rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra operatori del mare, istituzioni e associazioni ambientaliste, evidenziando come la tempestività delle segnalazioni e il rispetto delle procedure possano contribuire in maniera determinante alla salvaguardia della biodiversità marina.

L’iniziativa assume un significato ancora più rilevante in prossimità della Giornata del Mare e della cultura marinara, nell’ambito della quale sono previste ulteriori attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio.

In particolare, domani, 10 aprile, presso la rotonda di Raganzino, i volontari del WWF realizzeranno attività dimostrative con simulazione di messa in sicurezza di un nido di tartaruga marina. A seguire, presso l’anfiteatro Raganzino, sarà effettuata un’esercitazione di soccorso in mare coordinata dalla Guardia Costiera di Pozzallo, alla presenza degli istituti scolastici del territorio e della cittadinanza, con la partecipazione di unità cinofile dell’associazione cani di salvataggio, del Dipartimento della Protezione Civile, F.I.N. e della Lega Navale di Pozzallo.

Le iniziative proseguiranno il 13 aprile presso il Cinema Teatro Giardino, con momenti di approfondimento e interventi istituzionali dedicati alla diffusione della cultura del mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino.

La Guardia Costiera rinnova l’invito a tutti gli operatori del settore e ai cittadini a segnalare tempestivamente eventuali situazioni analoghe, contribuendo così alla protezione di specie protette e alla conservazione del patrimonio naturale marino.

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