Archeologia, 71 monete del V secolo a.C. scoperte a Gela

Gela – Nuova scoperta archeologica a Gela, nel Nisseno. Si tratta di monete, prevalentemente in argento, riconducibili al V secolo avanti Cristo, in ottimo stato di conservazione e quasi tutte perfettamente leggibili, rinvenute nel sito di Orto Fontanelle nell’ambito delle attività di archeologia preventiva condotte dalla Soprintendenza di Caltanissetta nel cantiere dei lavori Pnrr per la realizzazione del Palazzo della Cultura. All’interno di un ambiente annesso a un sacello è stato trovato un vasetto contenente un tesoretto di carattere votivo formato da 71 monete provenienti da tre zecche diverse (Agrigento, Gela e Siracusa); 67 sono di argento e 4 di bronzo.

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