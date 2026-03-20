Condividi "Archeologia, scavi per la nuova rete idrica fanno riemergere tombe e antichi palazzi" sui social

Agrigento – Si chiama archeologia preventiva ed è l’ insieme di indagini e studi, obbligatori per legge in Italia, finalizzati a valutare la presenza di reperti nel sottosuolo prima dell’avvio di opere edili o infrastrutturali. Serve a conciliare la realizzazione di lavori con la salvaguardia del patrimonio archeologico, evitando blocchi in cantiere.

Bene, i lavori di rifacimento della rete idrica si stanno trasformando, involontariamente, in una delle più rilevanti operazioni di archeologia preventiva degli ultimi anni, offrendo uno squarcio inedito sulla storia millenaria della città.

L’area di via Pietro Nenni, un tempo nota come via Porta di Mare, ha restituito dati di eccezionale valore per la ricostruzione della fase medievale. Fin dalle prime operazioni, sono stati intercettati spessi strati di “butto” legati ad attività produttive, probabilmente fornaci per la ceramica, come suggerito dagli abbondanti livelli di bruciato e dai numerosi scarti di lavorazione rinvenuti. In questi depositi, databili tra l’XI e il XIII secolo d.C., è stata recuperata anche una statuetta in terracotta che raffigura un santo o un monaco.

La continuità d’uso dell’area è testimoniata dal taglio di questi livelli antichi per la messa in opera di condotti idraulici successivi: uno monumentale in blocchi di calcarenite foderato di malta e altri due più recenti realizzati con i tipici “catusi” in terracotta.

Sempre in via Nenni, sono stati portati in luce tre archi in muratura e mattoni, non ancora completamente in luce, che hanno attirato l’attenzione di molti, anche se sulla vicenda sono state raccontate molte inesattezze.

È stato individuato un muro orientato Est-Ovest che si conserva per una lunghezza superiore ai 20 metri, associato ad altri muri ortogonali, un pozzo e due canali in blocchi di tufo e tegole per il drenaggio delle acque. Le strutture potrebbero far parte del Convento dell’Annunziata (o del Carmine) di cui non si conosce con precisione la data di fondazione. Le fonti dicono che nel 1310 la famiglia Chiaramonte finanziò lavori relativi di costruzione e che nel 1616 fu demolito e ricostruito. Il convento fu poi abbandonato nel 1863. Tra la fine degli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30 del Novecento, la chiesa e il convento furono distrutti e al loro posto venne edificato il Palazzo dei Mutilati.

La notevole portata della scoperta pone il quesito sulla modalità di conservazione e musealizzazione di questa struttura. Quella che si aprirà è chiaramente una nuova partita, tutta “politica” che presupponga la volontà degli enti preposti di ampliare le attività di scavo e poi magari rendere fruibile quanto rinvenuto per salvarlo dall’oblio.

Continuando il nostro viaggio tra quanto fin qui emerso, il settore meridionale della città ha confermato la sua vocazione artigianale: in via Dante e via Acrone sono stati documentati depositi omogenei di terreno scuro carichi di scarti produttivi e calce, databili tra l’XI e il XVII secolo. Questi indicano una frequentazione intensiva legata alla produzione di ceramiche e mattoni, probabilmente connessa alla fornace già nota sotto la ferrovia. In via Acrone, lo scavo ha rivelato una stratigrafia estesa per circa 30 metri e una condotta in calcarenite coperta da lastre orizzontali, orientata nord-est/sud-ovest, contenente frammenti ceramici di epoca moderna.

Le indagini hanno toccato anche il cuore dell’Akragas greca e la gestione delle risorse idriche. In via Fratelli Cairoli, a soli 40 cm dal piano stradale, è stata scoperta una cavità sotterranea a sezione rettangolare scavata direttamente nel banco roccioso che raccoglie ancora oggi un flusso d’acqua continuo e si ricollega ai sistemi idraulici già individuati nelle parallele via Pisacane e via Fratelli Bandiera. Anche in via Crispi, nei pressi dell’hotel Colleverde, è emersa una canaletta in arenaria, ricollegabile all’abitato arcaico ed ellenistico della zona della caserma Anghelone. In piazzetta Pitagora, invece, è venuta alla luce una grande struttura di cui non è chiara la finalità costruita con muri in tecnica “opus africanum”, modalità edilizia di origine fenicio-punica utilizzata fino al periodo ellenistico.

Infine, sul fronte delle necropoli, gli scavi hanno aggiunto nuovi tasselli alla conoscenza dei riti funebri del V secolo avanti Cristo. In via Venezia e via Bologna sono state rinvenute tombe a cassa monumentali scavate nella roccia. Nonostante i gravi danni causati dai sottoservizi del secolo scorso, alcune conservano ancora tracce di intonaco parietale decorato con motivi a meandri. Questi ritrovamenti si collegano alla vasta necropoli Pezzino, che originariamente si estendeva fino a via Dante. Analoghe sepolture, seppur fortemente danneggiate, sono state documentate in via Firenze e via Manzoni, quest’ultima con tracce di intonaco su quasi tutte le superfici interne.

© Riproduzione riservata