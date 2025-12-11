Archeologia, scoperto a Gela uno stilo da ceramista in osso

L’oggetto, lungo 13,2 cm, presenta nella parte superiore una testa maschile, verosimilmente un’erma di Dioniso
Gela – Nell’area di Orto Fontanelle, a Gela, in uno scavo è emerso un raro stilo da ceramista in osso, finemente decorato e perfettamente integro.
L’oggetto, lungo 13,2 cm, presenta nella parte superiore una testa maschile, verosimilmente un’erma di Dioniso, mentre nella sezione centrale reca la rappresentazione di un fallo eretto. La fattura particolarmente raffinata consente di datarlo al V secolo a.C., rendendolo un reperto di grande pregio e rilevanza.
Il ritrovamento è avvenuto durante gli scavi di archeologia preventiva, disposti dalla Soprintendenza di Caltanissetta, con la supervisione scientifica dell’archeologo Gianluca Calà, incaricato dal Comune di Gela, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzo della cultura, proprio nell’area del cantiere di Orto Fontanelle.
«Questo stilo rappresenta davvero un unicum nel panorama archeologico del tempo, ha detto la soprintendente per i Beni culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo, probabilmente utilizzato come dono alla divinità, per le sue peculiarità merita di essere esposto e restituito alla pubblica fruizione».
Le indagini di archeologia preventiva hanno inoltre permesso di individuare un vasto quartiere ellenistico, attualmente in fase di ulteriore indagine.
