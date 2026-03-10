Archeologia, si presenta a Roma il libro postumo di Sebastiano Tusa con foto di Luigi Nifosì

Roma – Giovedì 12 marzo, alle ore 17:00, presso la Fondazione Marco Besso (Roma -Largo di Torre Argentina n°11) si presenta il volume “Sicilia Archeologica vista dal cielo, dalla preistoria all’età romana” con testo di Sebastiano Tusa, Valeria Livigni e le foto di Luigi Nifosì, edito dall’Erma di Bretshneider. A presentare il volume due luminari dell’archeologia italiana e mondiale: Paolo Matthiae e Massimo Osanna.

Paolo Matthiae archeologo e orientalista italiano. Professore presso la Sapienza Università di Roma, è lo scopritore del sito di Ebla, con la missione archeologica da lui fondata nel 1964 e diretta continuativamente fino al 2010.

Massimo Osanna è Professore ordinario di Archeologia classica dell’Università di Napoli “Federico II”, nonchè Direttore generale Musei presso il Ministero della cultura. Ha diretto tra il 2014 e il 2020 la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e poi il Parco Archeologico di Pompei.

© Riproduzione riservata