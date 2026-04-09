Archeologia subacquea, si restaurano i relitti Marausa II e Gela II

Gela – Sono stati consegnati questa mattina i lavori di restauro e assemblaggio dei relitti Marausa II (foto in alto) e Gela II.

L’intervento, promosso dalla Soprintendenza del mare e affidato alla società Cooperativa Archeologia, rappresenta l’avvio della fase operativa che porterà alla restituzione dei due reperti alla fruizione pubblica.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 853mila 633,80 euro, comprensivi di lavori, manodopera e oneri per la sicurezza. Gli interventi inizieranno domani, 10 aprile, e avranno una durata di 960 giorni, con conclusione prevista entro il 25 novembre 2028.

Il progetto, con il restauro dei relitti custoditi nei parchi archeologici di Lilibeo-Marsala e di Gela, ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale e turistica della Sicilia e consolidare il ruolo dell’Isola come punto di riferimento internazionale per l’archeologia subacquea.

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