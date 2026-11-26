Chiaramonte Gulfi – Molto prima che i navigatori fenici approdassero sulle coste occidentali della Sicilia, che i Greci fondassero Siracusa e che Roma e Cartagine si contendessero l’isola, nell’entroterra dell’odierna Licodia Eubea vivevano tartarughe giganti.

Alle vicende di quegli antichi popoli si sarebbero aggiunte, secoli dopo, le storie di Bizantini, Arabi e Normanni, di Svevi, Angioini, Aragonesi e Spagnoli. Ciascuno di questi popoli ha lasciato alla Sicilia un dono prezioso. Lo ritroviamo nelle parole che pronunciamo, nei sapori che portiamo in tavola, nelle pietre delle nostre città. È l’intreccio di queste eredità, ancora vive nei gesti di ogni giorno, a rendere la Sicilia un’isola unica, capace di sorprendere anche chi la conosce da sempre.

Nel 2024, durante gli scavi per il secondo lotto della Ragusa-Catania, lungo la strada statale 194 “Ragusana”, è riemerso un capitolo ancora più antico della storia dell’isola. A Licodia Eubea, nel Catanese, i terreni di Piano Sciri e Quattropoggi hanno restituito resti fossili attribuibili a tartarughe giganti vissute oltre mezzo milione di anni fa. A Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, la scoperta è avvenuta in contrada Sciannecapurali. Qui, tra i sedimenti depositati dalle acque tra 300 mila e 100 mila anni fa, si erano conservate le ossa di un antico cervide.

Al recupero hanno contribuito anche le persone che lavorano ogni giorno alla realizzazione della strada. Le maestranze delle imprese, i tecnici Anas e gli archeologi di cantiere hanno affiancato sul campo Gianni Insacco, paleontologo e direttore scientifico del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, e Carlo Veca, archeologo di Anas. Anas ha coordinato le attività con il supporto scientifico del Museo, sotto la supervisione delle Soprintendenze per i Beni culturali e ambientali di Ragusa e Catania.

Le indagini si sono svolte parallelamente alle attività ordinarie di cantiere. Concluso il recupero, la Soprintendenza competente ha autorizzato la prosecuzione delle lavorazioni nelle aree interessate.

Oggi, con i fossili affidati al laboratorio paleontologico del Museo di Comiso per il restauro e la conservazione, al sicuro dal rischio di scavi clandestini e sottrazioni, Anas è lieta di condividere con i siciliani la notizia di questo prezioso ritrovamento. L’auspicio è che, una volta restaurati, i reperti possano essere esposti al pubblico e che chiunque possa ammirare da vicino le tracce della vita che animava questi luoghi centinaia di migliaia di anni fa.

Per Anas è motivo di soddisfazione aver contribuito alla tutela di questo patrimonio senza rallentare i lavori della nuova Ragusa-Catania. L’obiettivo è offrire a chi vive e lavora nella Sicilia sud-orientale un collegamento più sicuro ed efficiente, rendendo più agevoli gli spostamenti quotidiani tra i due territori. La strada che domani avvicinerà Ragusa e Catania ha già restituito ai siciliani un frammento della loro terra com’era mezzo milione di anni fa.

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