Archeologia, Valle dei Templi, emerge la metropoli romana e poi cristiana

Agrigento – Dal paganesimo al cristianesimo, i resti di due civiltà.

Agrigento riscopre il suo volto romano e cristiano e svela la nuova, antica, città grazie a oltre venti campagne di scavi in un solo anno nel Parco archeologico.

La storia è quella di una abitazione greca che, nel I secolo dopo Cristo, diventa romana come mostra il culto di rifondazione con pezzi di animali, iscrizioni e un chiodo nascosti nei muri per chiedere agli dei latini di proteggere il nuovo proprietario. Ma 200 anni dopo la stessa casa viene demolita in maniera strana, quasi simbolica” Il proprietario potrebbe essere un esattore che con una sorta di società recuperava le tasse da inviare poi a Roma ed era per questo odiatissimo tanto che, nel II secolo dopo Cristo, l’imperatore romano decise di eliminare questa figura, sequestrandone i beni: la demolizione di questa ricca casa era dunque un simbolo nei confronti della città, un vuoto tra le case a futura memoria.

Gli archeologi del Parco cercano i resti della città dopo i Greci. Quando finisce la fase pagana, su resti antichissimi nascono i germi della futura città cristiana che si organizza non più sull’agorà ma attorno alle chiese. È stato scoperto un impianto termale con il nome di colui che lo offrì alla città: un tale Martinianos, politico dall’Asia minore, che fece così mecenatismo politico. Dentro le terme, è stata trovato una croce cristiana e poi una cassetta di pietra con ossa che erano reliquie e quindi una sorta di martirion ricavato dentro le terme antiche attorno a cui nasce il culto pagano. Nel IV secolo si smontano i templi pagani e anche Agrigento si riorganizza, lo mostra pure la basilica trovata sulla parte sommitale del Teatro ellenistico,

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