Arisa annuncia le date dei concerti estivi 2026 in Sicilia

Zafferana Etnea – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche.

Il tour farà tappa in Sicilia con due appuntamenti. Il primo sarà il 2 agosto 2026 a Zafferana Etnea (CT), all’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana.

L’indomani, il 3 agosto, Arisa si esibirà a Palermo, sul palco del Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest Palermo.

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