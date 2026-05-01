Arisa apre il Concertone del Primo Maggio ed emoziona con l’omaggio a Lucio Dalla

Roma – È stata Arisa, co-conduttrice del Concertone, ad aprire l’evento di piazza San Giovanni a Roma con un omaggio a Lucio Dalla.

La cantante ha intonato ‘Futura’ emozionando i presenti e chi ha guardato dalla tv. La perfomance è stata introdotta da un adattamento del monologo finale di Roy in ‘Blade Runner’ (“Io ne ho viste cose che voi umani…”).

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