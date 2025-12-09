Arisa e The Kolors per il capodanno 2026 a Palermo

Palermo – Palermo è pronta per festeggiare il nuovo anno con una serata ricca di musica e intrattenimento che animerà Piazza Ruggero Settimo. Il Capodanno, promosso dal Comune guidato dal sindaco Roberto Lagalla e organizzato da GoMad Concerti, prenderà il via alle 21 con la conduzione di Marco e Raf e il djset di Radio Kiss Kiss, storica emittente radiofonica nazionale e radio partner ufficiale dell’evento, che trasformerà la piazza in una grande festa collettiva, a cui seguirà il live di Arisa (intorno alle ore 22.30), cantautrice e artista di fama nazionale, voce straordinaria, due volte vincitrice del Festival di Sanremo, che ha conquistato il pubblico con successi indimenticabili come “Sincerità” e “La Notte”, che darà vita a una performance caratterizzata da un repertorio che spazia dai grandi successi sanremesi alle hit più recenti.

Allo scoccare della mezzanotte, si terrà il brindisi ufficiale di benvenuto al 2026 alla presenza del sindaco di Palermo, momento istituzionale e simbolico che unirà l’intera comunità in un augurio collettivo di prosperità e serenità per il nuovo anno. A seguire, saliranno sul palco i The Kolors, una delle band pop-rock italiane più amate e di successo degli ultimi anni con hit da milioni di streaming. Vincitori di Amici nel 2015, hanno conquistato le classifiche guidati dal carismatico frontman Stash, coinvolgeranno il pubblico con la loro energia che mixa pop, funk ed elettronica.

Per concludere alla grande, il travolgente show “I 40 che ballano 90”, dedicato alla musica dance anni ’90, per coinvolgere il pubblico con i grandi successi che hanno segnato un’epoca. Un finale coinvolgente per ballare e festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Nato nel cuore della movida palermitana nel 2014, da un gruppo di amici 40enni nostalgici della musica più iconica di sempre, lo Show Dance Anni ’90 è oggi un format di fama nazionale, un orgoglio siciliano che fa ballare tutta Italia. Il team artistico è composto da Fabio T. The Voice, Giampaolo Nuccio dj, Alex Durante alle percussioni, il corpo di ballo della Cubana Academy, le attrazioni di Giba & Mimì, la collaborazione di Tony Jd e la direzione artistica di Amato Martina.

