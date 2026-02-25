Condividi "Arisa: «Se ci fossero stati i social Mia Martini non sarebbe morta, io ho trovato una via d’uscita»" sui social

Sanremo – «Se ci fossero stati i social Mia Martini non sarebbe morta, non avrebbe sentito la grandissima solitudine che ha sentito e che poi l’ha portata a fare uno dei gesti così assoluti». Arisa in conferenza stampa parla di come i social l’hanno aiutata a trovare una via di uscita e un supporto nei momenti di fragilità.

«Io a volte quando trovo una chiusura da parte del mondo mi confido sui social – ha spiegato la cantante – quindi ho avuto sicuramente degli alti e bassi che hanno riguardato soprattutto l’amore.

Io da quando sono piccola ho l’idea che devo avere l’amore. E oltre al lavoro non ho pensato a nient’altro e ho avuto una serie di uomini che un po’ mi hanno portato alle stelle, ma poi dalla stella più alta mi hanno fatto cascare con il culo a terra con uno schianto incredibile. E poi per un po’ di cioccolata sono stata male tantissimo tempo».

Elisa prossima direttrice del Festival, la proposta

«Una donna come direttrice artistica del festival? Il primo nome che mi viene è Elisa. Senza nulla togliere a nessuno, neanche a me stessa, lei è una grandissima musicista, mi sembra come fosse la musica. Io dico sempre, ‘quando sarò dove è Elisa sono arrivata’». Così Arisa, intervistata dai cronisti alla sua conferenza stampa sanremese. E sulle donne che quest’anno sono di meno sul palco, Rosalba Pippa osserva: «Mi piacerebbe tantissimo che ci fossero più donne, e mi incuriosisce che ce ne siano sempre meno. Non ho ascoltato le canzoni, siamo in un mondo che privilegia un po’ il maschile ma le cose cambieranno». «Sono una sostenitrice della possibilità che le cose possono migliorare – dice Arisa, che al festival porta il brano ‘Magica favola’ – Siamo in cammino, dobbiamo essere forti e dalla nostra parte, non solo a chiacchiere». Negli ultimi anni «vedo sempre più complicità nello starci vicino, dobbiamo portare avanti sempre più questo sentimento di fratellanza».

