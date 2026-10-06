Condividi "Armao intascava tangenti e commentava i guai giudiziari degli altri: Schifani “si è fidato di gente inadeguata”" sui social

Palermo – Uno consegnava all’altro una busta con dei soldi – tangenti, secondo la Procura di Palermo – e nel frattempo parlavano di politica. O meglio, delle possibili ripercussioni che le inchieste giudiziarie avrebbero potuto avere sul governo regionale. Dieci mesi dopo – le intercettazioni risalgono a novembre scorso – i due interlocutori, Gaetano Armao e Pierluigi Matta, rischiano l’arresto per corruzione.

Una telecamere piazzata dai poliziotti nella macchina di Matta ha registrato la scena. Si vede che prende una busta dallo zaino e la ripone nel portaoggetti. Armao la preleva e la mette nel tasca del cappotto.

Poi iniziano i commenti. Vista la concomitanza temporale tutto fa pensare che nella conversazione si parli della richiesta di arresti domiciliari che la Procura aveva avanzato nei confronti, tra gli altri, di Totò Cuffaro che con la sua Democrazia Cristiana appoggiava il governo regionale.

“… io sto andando dal presidente ora…”, diceva Armao, consulente di Schifani e dimissionario dopo l’inchiesta. “Ma a questo punto che fa? Lui si dimette?”, chiedeva Matta. Armao era certo: “Nooo ma che si dimette”. “Ma dice che azzera la giunta”, lo incalzava Matta. “Azzererà la giunta non si dimette, che c’entra lui non ho capito – commentava Armao – si è fidato di gente inadeguata”.

Pochi mesi dopo Armao, consulente di Schifani, rischia l’arresto perché avrebbe ricevuto tangenti.

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