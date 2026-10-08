Armao intascò una tangente di 5 mila euro per lavori contro l’erosione a Santa Maria del Focallo a Ispica

Da un imprenditore pugliese.
di Redazione
Ispica – C’è anche una tangente da cinquemila euro agli atti dell’indagine per corruzione sull’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao, ex consigliere giuridico del governatore Schifani. La mazzetta sarebbe stata intascata al Senato. Sulla vicenda, riportata da alcuni giornali, sono ancora in corso indagini.
«In data 29 ottobre 2025 è stata documentata la dazione della somma di 5.000 euro in favore di Armao degli uffici del Senato della Repubblica di via Degli Staderari 2 in Roma», si legge in una delle informative depositate.
La somma sarebbe stata data da un imprenditore pugliese in cambio di una rapida risoluzione di controversie nate intorno a un appalto. Al centro degli accertamenti ci sono i lavori per la tutela della fascia costiera di Santa Maria del Focallo in provincia di Ragusa, appaltato dall’ufficio del Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico in Sicilia.
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