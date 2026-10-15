Armao, l’inchiesta si allarga alle consulenze alla Regione

Palermo – La procura della Corte dei conti ha aperto un’inchiesta sui compensi ricevuti dall’avvocato Gaetano Armao in qualità di consulente del presidente della Regione Siciliana. I finanzieri del nucleo economico finanziario di Palermo ieri si sono presentati negli uffici regionali per sequestrare i documenti sui contratti sottoscritti con Armao. L’ ex vicepresidente della Regione è finito in un’inchiesta per corruzione su presunte mazzette che coinvolge manager, medici e imprenditori destinatari di richieste di misure cautelari.

Intanto, a margine di una iniziativa a villa Magnisi a Palermo, l’assessore regionale per la Salute, Marcello Caruso, ha parlato dell’incontro tra lui e Armao: “Ho fatto memoria che c’è stato un incontro tra me e Armao ma, da parte mia, non c’è mai stato un seguito a quell’incontro. Io sono un amministratore pubblico e, come tale, ricevo tante persone che mi porgono le loro istanze. Io non ho mai considerato quella un’istanza che poteva avere una conseguenzialità, tant’è che per me la vicenda si è chiusa dopo un incontro. Io pertanto sono assolutamente sereno e con la coscienza pulita”.

“Il Pd e altre forze politiche dicono che devo dimettermi? E’ giusto che dicano la loro – ha proseguito – io non ho mai interferito in situazioni dove possono immaginarsi comportamenti non corretti. Incontrare qualcuno, così come succede agli amministratori, è un fatto naturale, ma è importante sapere che non ti presti mai ad avere comportamenti che non siano assolutamente all’unisono con la correttezza della legalità. Io sono impegnato in una attività di governo ed è quello che farò, fino a quando continuerò nel mio mandato. Lo farò con l’abnegazione che deve essere propria di chi sa di abbracciare una materia importante come la mia”, ha concluso Caruso.

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