Armato di canna da pesca e secchiello minaccia i bagnanti a Sampieri, lo interrogano i carabinieri

È stato prelevato e portato in caserma per essere interrogato.

Scicli – Un quarantenne con un marcato accento catanese è diventato protagonista della domenica pomeriggio oggi nella spiaggia di Sampieri.

Armato di canna da pesca e secchiello l’uomo ha iniziato a importunare i bagnanti dei villaggi turistici annunciando pericoli terribili per la loro incolumità.

L’allarme è scattato a Punta Pisciotto e man mano che il personaggio in costume da bagno, canna e secchiello proseguiva la propria discesa verso Sampieri veniva intrattenuto e imbonito dai bagnini dei lidi delle strutture ricettive che nel frattempo avevano provveduto a chiamare i carabinieri.

Nel breve volgere di pochi minuti tre militari in divisa hanno fatto la loro insolita apparizione in spiaggia tra i bagnanti in costume chiedendo conto e ragione delle minacce che l’uomo profferiva agli ignari interlocutori.

È stato prelevato e portato in caserma per essere interrogato.

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