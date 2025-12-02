Armi e droga a Scicli, tre arresti della Polizia

Controlli in piazza Italia e in contrada Zagarone
di Redazione
Scicli – Due focus, uno in piazza Italia-Largo Gramsci, l’altro in contrada Zagarone, alla periferia della città.
Saranno resi noti nelle prossime ore gli esiti dell’operazione della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Modica condotta ieri pomeriggio, in pieno giorno, a Scicli alla ricerca di soggetti dediti allo spaccio di droga.
Al termine dell’attività, condotta con l’ausilio di unità cinofile, sono stati portati a termine tre fermi per detenzione di armi e droga.
