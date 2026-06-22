Arrestati padre e figlio autori della truffa del “finto finanziere”

Rosolini – I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato in flagranza di reato un 75enne e il figlio 36enne, catanesi, resisi responsabili di una truffa aggravata in danno di persona anziana.

I due uomini, unitamente ad un complice in corso d’identificazione, hanno contattato telefonicamente una 79enne di Rosolini e, fingendosi finanzieri, le hanno chiesto di raccogliere il denaro e i preziosi che custodiva in casa asserendo che i suoi documenti erano stati usati per noleggiare alcune auto coinvolte in diverse rapine e pertanto doveva essere fatto un controllo.

Pochi minuti dopo la telefonata, il 36enne si presentava a casa dell’anziana e, spacciandosi per Finanziere, si faceva consegnare denaro contante per circa 550 euro e svariati monili in oro.

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, già impegnati in servizio perlustrativo di controllo del territorio, intervenivano immediatamente riuscendo a individuare non solo il 36enne, sorpreso con in mano la refurtiva, ma anche il padre che lo attendeva in auto.

I due truffatori sono stati arrestati e la refurtiva restituita all’anziana signora.

Il fenomeno delle truffe rimane particolarmente diffuso, insidioso e subdolo: i Carabinieri continuano le campagne di informazione per la prevenzione e si raccomandano di non consentire a estranei di entrare in casa, di non consegnare denaro ad alcuno e, anche solo in caso di dubbio, di contattare immediatamente e senza alcun imbarazzo il numero di emergenza 112 o la Stazione Carabinieri più vicina per richiedere un intervento, avere semplicemente un chiarimento o ricevere un tempestivo supporto.

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