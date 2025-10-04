Arrestato 33enne tunisino che ha spezzato braccio a infermiere Pronto soccorso

Vittoria – Come scritto ieri sera da Ragusanews, è stato arrestato il paziente che ha spezzato un braccio a un infermiere al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Si tratta di un 33enne tunisino con problemi psichici che si è reso protagonista di atti osceni. L’uomo ha aggredito anche una guardia giurata in servizio al pronto soccorso e un medico.

È stato tratto in arresto in ossequio alla nuova normativa che punisce con la detenzione chi aggredisce il personale sanitario.

