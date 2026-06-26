Cronaca
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26/06/2026 20:31

Arrestato 34enne vittoriese, deve espiare 5 anni di reclusione

Dovrà espiare la pena residua di 5 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione.

di Redazione

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Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha dato esecuzione a un’ordinanza di esecuzione della pena detentiva a seguito di revoca della detenzione domiciliare, emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

Il provvedimento scaturisce da un’intensa attività di controlli a soggetti sottoposti misure restrittive nel territorio vittoriese.

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Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno infatti accertato le ripetute violazioni della detenzione domiciliare e arrestato un 34enne vittoriese.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di 5 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione.

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