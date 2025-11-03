Arrestato dopo una fuga di 11 ore l’uomo che ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano

Milano – «Mi hanno accoltellata», queste le prime parole di una donna di 43 anni ai carabinieri, lunedì mattina a Milano. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lavora per la società Finlombarda. Subito è stata soccorsa dal personale Areu del 118. L’arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcata nel fianco sinistro della vittima. Il marito, contattato dalle forze dell’ordine, si è precipitato sul luogo in bicicletta. Subito è scattata la caccia all’aggressore: i carabinieri hanno diffuso le sue immagini per agevolarne la cattura. Intorno alle 20, l’annuncio: l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.

L’ambulanza e l’automedica hanno trasportato subito la donna, in codice rosso, all’ospedale Niguarda. È stata subito portata in sala operatoria, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le ferite. Le sue condizioni, anche se non aveva mai perso conoscenza, erano gravi: la lama avrebbe lacerato il polmone e la milza. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, in contatto con Niguarda, ha comunicato, che secondo quanto appreso dalla direzione dell’ospedale, la signora «ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all’addome. È stata subito operata dagli specialisti del Trauma Center, guidati da Stefania Cimbanassi. L’intervento è durato circa due ore. Al momento la paziente non è considerata in immediato pericolo di vita, la prognosi rimane riservata». È ora ricoverata nel riparto di Rianimazione.

La donna era arrivata in metropolitana alla stazione Gioia della linea verde, per poi raggiungere piazza Gae Aulenti percorrendo i vialetti pedonali che attraversano la Biblioteca degli alberi. Dopo averla colpita, l‘aggressore è fuggito. Sembra aver agito senza apparente motivo. Sono in corso le indagini dei del Nucleo radiomobile dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Acquisite le immagini delle telecamere. Nel punto dell’accoltellamento, un piccolo spiazzo tra due dei grattacieli della piazza, dove c’è un parcheggio per le bici, sono presenti tre telecamere. La donna ha detto di non aver visto chi l’ha pugnalata alle spalle.

Le telecamere hanno ripreso un uomo dai capelli bianchi, a volto scoperto, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa, dall’apparente età di cinquant’anni. Da una prima ricostruzione l’uomo era fermo nel parcheggio biciclette tra i due edifici e, quando la donna è arrivata, l’ha colpita alla schiena. Subito sono scattate le ricerche, coronate da successo con l’arresto dell’aggressore.

© Riproduzione riservata