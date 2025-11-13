Arrestato il modicano 38enne che fugge dai domiciliari a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi – I Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, in esecuzione di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, hanno arrestato, L. M. A., trentottenne di origine modicane, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Chiaramonte.

I fatti per dei quali l’uomo era stato ritenuto responsabile risalgono al 2020, quando si era reso responsabile di violazioni della normativa sugli stupefacenti, fatti per i quali era stato condannato e, all’inizio del 2025, tratto in arresto per scontare una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

L’uomo, in diverse occasioni, nel corso dei controlli effettuati dai militari dell’Arma, non veniva trovato all’interno della sua abitazione.

Le reiterate violazioni alle prescrizioni impostegli sono state pertanto segnalate dalla Stazione Carabinieri del posto all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’aggravamento della misura nei suoi confronti.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove rimarrà detenuto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

