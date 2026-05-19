Arrestato il rapinatore della farmacia

Acate – Rapina ad Acate, nella farmacia Fasiol di via Adua. Il rapinatore è stato arrestato.

E’ un comisano di 38 anni residente ad Acate. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo con il volto coperto e armato di coltello, avrebbe fatto irruzione nell’esercizio, minacciando il personale — in particolare un farmacista — e facendosi consegnare l’incasso, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Il bottino è stato stimato in circa mille euro.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria, insieme ai carabinieri della Stazione di Acate e al Nucleo Radiomobile, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Utili all’identificazione del responsabile si sono rivelate le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, già acquisite dagli investigatori. L’uomo autore della rapina è stato catturato dai militari dell’Arma.

© Riproduzione riservata