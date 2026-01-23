Arrestato ladro che frugava in una villetta estiva ad Acate

Acate – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria sono intervenuti nel corso della notte nel territorio di Acate ed hanno tratto in arresto un 41enne del posto, sorpreso all’interno di una villetta estiva, in contrada Fossati, mentre stava per compiervi un furto.

La zona è meno frequentata durante il periodo invernale e determinante è risultata la chiamata al Numero Unico di emergenza 112 da parte di una persona che transitando aveva notato dei movimenti sospetti ad un’ora molto tarda. Ne è seguito il tempestivo intervento del personale operante che, a bordo di una gazzella, si è portato immediatamente sul posto, avvicinandosi senza farsi notare, ed ha colto il malfattore in flagranza di reato.

L’uomo, già noto alle forze di polizia e con precedenti per reati contro il patrimonio, veniva trovato ancora in possesso di una torcia elettrica e degli strumenti utilizzati per scardinare la porta d’ingresso della villetta e introdursi abusivamente al suo interno per compiere il furto, questa volta, però, senza riuscire nel suo intento.

