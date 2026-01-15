Arrestato lo chef di Sampieri che ospitava pregiudicati la notte a casa

Scicli – Sciclitano, chef, 48 anni, ha vissuto per diverso tempo in una città del Nord Italia. È ora nel carcere di Giarre il pregiudicato 48enne arrestato la scorsa settimana dai carabinieri della Compagnia di Modica, che il giudice di sorveglianza aveva destinato a un periodo di prova ai servizi sociali.

Un passato burrascoso quello del cuoco che stava scontando la pena in regime alternativo alla detenzione per fatti che risalgono al periodo compreso fra il 2015 e il 2017, arco temporale nel quale è stato ritenuto responsabile di aver commesso i reati di violenza privata, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti di una ex.

Condannato a 4 anni di reclusione dalla Corte di Appello di Catania, nonostante le prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, l’uomo, nel recente periodo, si è reso protagonista di numerose violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, il 48enne aveva più volte ignorato gli obblighi di permanenza presso l’abitazione in orario notturno, accompagnandosi a soggetti pregiudicati ed offrendogli anche ospitalità in alcune occasioni. Nell’abitazione in affitto a Sampieri alto la notte era un via vai di personaggi poco raccomandabili.

Di conseguenza, il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ripristinando la misura restrittiva della reclusione in carcere.

© Riproduzione riservata