Arrestato l’uomo accusato di avere ucciso il coinquilino a Palermo

Palermo – È stato arrestato in flagranza di reato Francesco Cusumano, 38 anni, accusato di avere ucciso ieri mattina a coltellate Francesco Spataro, 53 anni, il coinquilino in un appartamento in via Sampolo a Palermo.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al pm Cusumano si è avvalso della facoltà di non rispondere.

In tre abitavano al secondo piano del civico 486.

Mentre uno dei residenti era uscito a fare la spesa sarebbe nata una lite, l’ennesima degli ultimi giorni tra Cusumano e Spataro.

Quest’ultimo è stato visto sanguinante nel pianerottolo davanti all’appartamento da alcuni vicini che hanno lanciato l’allarme.

Cusumano si è barricato a casa e ha minacciato di fare saltare il palazzo aprendo il gas, prima di consegnarsi ai carabinieri dopo una lunga trattativa. Solo questa mattina l’Amg dopo avere fatto tutte le verifiche di sicurezza ha riaperto l’erogazione nel palazzo.

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