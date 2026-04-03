Arrestato l’uomo che ha accoltellato la moglie per strada a Catania

Catania – È stato catturato dopo 14 ore di irreperibilità Giovanni Platania, il 56enne che ieri ha accoltellato l’ex moglie in via Villa Glori a Catania. I carabinieri lo hanno trovato a Picanello, a pochi metri dunque dalla scena del crimine.

Platania, con precedenti per furti e rapine, era uscito dal carcere da poche settimane. Da quel giorno aveva provato a riallacciare il matrimonio conclusosi durante la detenzione. Ma la 51enne ha rifiutato l’idea di tornare assieme. Un diniego che lo avrebbe reso nervoso e ansioso. Ieri sera è salito in sella al Kimko grigio e ha raggiunto la donna davanti al bazar di via Villa Glori. La 51enne è stata colpita con un coltello da cucina in più parti del corpo: il giubbotto rosa rimasto ieri sull’asfalto e poi recuperato dagli uomini della Sis era pieno di sangue. L’uomo ha lasciato l’arma e lo scooter ed è fuggito di corsa. Mentre la titolare del negozio, sotto shock per quello che stava accadendo, chiamava l’ambulanza.

La donna è in gravissime condizioni alla clinica Morgagni, dove è stata trasferita dal Cannizzaro per essere sottoposta a un intervento di cardiochirurgia. Dalla direzione sanitaria del centro di Pedara fanno sapere che «la paziente è ricoverata presso la Terapia Intensiva», ha subito «gravi lesioni traumatiche che hanno interessato diversi organi. Al momento – continua la nota – le sue condizioni sono stabili e sotto stretto controllo. L’entità e la gravità del quadro clinico hanno richiesto un intervento tempestivo e coordinato da parte di più équipes specialistiche. Sono stati coinvolti i reparti di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia addominale, radiologia/imaging e anestesia, operando in sinergia con la Direzione del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e la Direzione Sanitaria. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di gestire con efficacia le complesse esigenze della paziente. Attualmente, la paziente si trova in terapia intensiva in respiro spontaneo e viene monitorata costantemente nei suoi parametri vitali, al fine di garantire una pronta risposta a qualsiasi variazione del suo stato clinico».

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