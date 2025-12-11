Condividi "Arrestato un 44enne vittoriese per uno scippo violento a un’anziana che si è rotta il femore" sui social

Vittoria – I Carabinieri della Stazione e del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Vittoria, hanno arrestato in flagranza un 44enne vittoriese, gravemente indiziato di essere il responsabile di una rapina aggravata ai danni di un’anziana donna.

In particolare i Carabinieri sono intervenuti in via Cacciatori delle Alpi, a seguito di una richiesta pervenuta sul Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava un’anziana donna riversa per terra, dolorante, poiché era rimasta vittima, poco prima, di uno scippo da parte di un individuo che, per sottrarle la borsa, l’aveva trascinata e fatta rovinare per terra.

Giunti sul posto, i Carabinieri richiedevano l’intervento di un’ambulanza del 118 per dare soccorso all’anziana e nel frattempo raccoglievano informazioni su quanto era accaduto ed una sommaria descrizione dell’autore che si era data alla fuga, ponendosi alla sua ricerca.

L’uomo veniva rintracciato a poche centinaia di metri dal luogo ove era stata consumata l’azione delittuosa, veniva bloccato e condotto in caserma. Nel frattempo l’anziana veniva trasportata presso l’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è stata poi ricoverata presso il Reparto di Ortopedia per la frattura del femore.

I militari dell’Arma, esperiti ulteriori accertamenti e verificato che l’uomo fermato corrispondeva alla descrizione dell’autore dello scippo, lo arrestavano per rapina aggravata e, su disposizione del P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Ragusa, lo conducevano agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. Nella successiva udienza l’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha disposto per l’arrestato la permanenza agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata