Arrestato un ladro manesco in via Etnea

Catania – La polizia ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina di 27 anni che è stato sorpreso a rubare alcuni costosi capi di abbigliamento in un grande magazzino di via Etnea.

Il ladro è stato individuato dal personale di vigilanza al piano seminterrato, in un locale adibito a deposito. Immediatamente è scattato l’allarme mediante una segnalazione alla questura di Catania che ha provveduto ad inviare una pattuglia.

I poliziotti hanno trovato il 27enne mentre stava aggredendo due dipendenti, rimasti lievemente feriti, per tentare di divincolarsi e fuggire prima dell’arrivo degli agenti.

L’uomo è stato bloccato, identificato e sottoposto a controllo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio. Dalle verifiche è emerso che il 27enne è sorvegliato speciale. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

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