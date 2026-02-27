Arrestato un vittoriese per detenzione illegale di armi, munizioni e ricettazione

È un 23enne

Vittoria – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, collaborati dai colleghi dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno proceduto all’arresto di P.G. 23enne del luogo, per detenzione illegale di armi, munizioni e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione nel centro storico di Vittoria, i Carabinieri rinvenivano, nella sua disponibilità, un mini arsenale composto da due pistole cal. 9 di libera vendita che, sebbene risultate inoffensive, avevano subito il tentativo di manomissione attraverso la foratura della canna, un fucile da caccia cal. 12 doppietta marca Beretta perfettamente funzionate, nonché numerose cartucce e bossoli di vario calibro e marca.

Al controllo, il fucile è risultato oggetto di furto, denunciato presso il Commissariato di P.S. di Comiso in data 10 luglio 2025 e per tale ragione è scattata anche la denuncia per ricettazione.

Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro in attesa di accertamenti tecnici e balistici delle armi e delle munizioni.

Considerata la flagranza delle norme violate, il soggetto, veniva dichiarato in stato d’arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

