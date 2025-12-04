Arresto per droga a Scicli, il commento dolceamaro di Fiorello. VIDEO

Su Radio Due
Scicli – Durante la sua striscia quotidiana su Radio Due La Pennicanza Rosario Fiorello ha commentato un arresto per droga avvenuto a Scicli col suo tono dolceamaro.
«L’amavo e non riuscivo a separarmi da lei».
Era in possesso di cocaina