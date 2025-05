Da venerdì temperature in aumento: prossima settimana 40°

Condividi "Arriva il caldo, picchi di 35° in Sicilia" sui social

Ultimi forti temporali al Nord, poi anticipo d’estate grazie all’arrivo dell’anticiclone africano. Tra mercoledì e giovedì scoppierà un anticipo d’estate: le giornate saranno più stabili e soleggiate, Roma e Milano saranno tra le città più calde con almeno 30°. Tra venerdì e domenica le temperature saliranno ancora in modo sensibile ovunque, soprattutto al Sud e sulla Sicilia dove arriveremo a toccare anche i 35°. Nel weekend aumenterà anche l’afa e da metà della prossima settimana le temperature potrebbero salire fino a 10-12° oltre la media non escludendo picchi di 40° in Sardegna e Sicilia.

© Riproduzione riservata