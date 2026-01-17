Arriva il Ciclone in Sicilia, scatta l’allerta preventiva

Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì 20 gennaio è prevista una fase di maltempo

Arriva il maltempo e in Sicilia scatta l’allerta meteo. Il capo dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha inviato una comunicazione ai sindaci e ai responsabili della Protezione civile per segnalare che dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì 20 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (levante e scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

“Nelle more dell’emissione degli avvisi meteo ufficiali – scrive il dipartimento della Protezione civile regionale — si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi. Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; alberature, pali e tralicci; coperture leggere e strutture temporanee; strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate”.

“Si invita inoltre – continua la nota – ad allertare il personale comunale e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego; predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei Coc; informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio”.

