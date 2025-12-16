Arriva il maltempo in Sicilia: piogge intense ma lo scirocco terrà alte le temperature

La Sicilia si prepara a una perturbazione atlantica che da lunedì sera 15 dicembre porta piogge insistenti e venti di scirocco caldi e umidi, mantenendo temperature superiori alla media stagionale. Secondo Federico Brescia di iLMeteo.it, l’alta pressione cede il passo a un fronte polare-marittimo: al Nord-Ovest nevicate copiose sulle Alpi (oltre 50 cm sopra 1500 m in Piemonte e Liguria), mentre sull’Isola e nel Sud piogge diffuse, con rischio allagamenti specie martedì 16.

In Sicilia, il maltempo si è intensifica dalla serata di lunedì ieri: precipitazioni su tutta la Regione, più intense tra palermitano, trapanese e agrigentino, dove lo Scirocco potrebbe spingere raffiche oltre 50-60 km/h. Temperature mite (massime 15-18°C in pianura, minime 10-12°C), ma accumuli pluviometrici fino a 50-80 mm/24h nelle zone joniche e tirreniche, con possibili disagi per viabilità e agricoltura – uliveti e agrumi già stressati sotto lo sguardo vigile della Protezione Civile regionale.

Il meteorologo Brescia avverte: “Lo scirocco mantiene il Sud caldo, temperature 3-5°C sopra media. In Sicilia, piogge ma senza freddo: fenomeno omotermico solo al Nord, qui fusione immediata”.

