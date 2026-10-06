Arriva il primo maltempo d’autunno, ma la Sicilia resiste

Maltempo al Sud: nell'Isola solo qualche pioggia sparsa e tempo stabile nel weekend.
di Redazione
Nelle ultime ore una prima circolazione depressionaria, già causa del maltempo e degli allagamenti in Spagna, ha raggiunto la Sardegna e parte del Centro. Una intensa perturbazione autunnale, che si sta avvicinando dall’Europa occidentale, già da mercoledì coinvolgerà progressivamente il Nord e l’alto Tirreno con rovesci e temporali localmente intensi.
“Giovedì il maltempo insisterà al Settentrione ed estenderà il proprio raggio d’azione a tutto il Centro, raggiungendo a fine giornata anche la Campania e la Puglia settentrionale – spiega il meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni -. Il tutto sarà accompagnato da una forte ventilazione meridionale e da un primo calo termico al Nord”.
Venerdì si avranno ancora condizioni di instabilità al Centro e su parte del Nord, mentre il peggioramento entrerà nel vivo al Sud. A seguire, l’ingresso di correnti settentrionali decisamente più fresche favorirà un deciso crollo delle temperature da Nord a Sud.
Ma in Sicilia la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi con condizioni meteo ancora stabili nell’Isola, così come in Campania e Calabria grazie alla presenza dell’anticiclone.
Qualche disturbo in più si presenterà sui settori interni della Sicilia, esposti a un flusso di correnti settentrionali. Un cambiamento è tuttavia da attendersi dopo il 7 ottobre con prime piogge sparse a cui seguirà una perturbazione in transito tra l’8 e il 9. Tempo che tornerà a farsi più stabile dal prossimo weekend.
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