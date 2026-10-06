Arriva il primo maltempo d’autunno, ma la Sicilia resiste

Nelle ultime ore una prima circolazione depressionaria, già causa del maltempo e degli allagamenti in Spagna, ha raggiunto la Sardegna e parte del Centro. Una intensa perturbazione autunnale, che si sta avvicinando dall’Europa occidentale, già da mercoledì coinvolgerà progressivamente il Nord e l’alto Tirreno con rovesci e temporali localmente intensi.