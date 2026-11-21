Palermo – “Ho presentato un emendamento all’ARS per cambiare un meccanismo che non può assolutamente essere condiviso, quello che costringe i parroci a rivolgersi ai deputati per ottenere risorse destinate al restauro delle proprie chiese. Non trovo corretto che un finanziamento dipenda dalla capacità o dalla volontà di bussare alla porta di un parlamentare. Così si rischia di premiare soltanto chi riesce a trovare un interlocutore politico, lasciando indietro altre comunità e altri luoghi di culto che hanno le stesse necessità” a dichiararlo il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale, primo firmatario dell’emendamento.

“Non possiamo più assistere a determinati giochetti da parte dei deputati della maggioranza che – aggiunge il deputato dem – credono di avere il potere e decidere, tramite le loro mancette, a chi concedere o meno i finanziamenti. La mia proposta prevede che siano i Vescovi, attraverso le Diocesi e sulla base delle risorse assegnate, a individuare e programmare gli interventi da realizzare, secondo criteri di priorità e necessità”. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google “Le risorse previste dal mio emendamento – conclude Dipasquale – restano le stesse già previste nelle variazioni di bilancio. Cambia il metodo, più programmazione, più equità, meno intermediazione politica. La Chiesa deve essere libera. E i finanziamenti per i suoi luoghi di culto devono essere assegnati in modo trasparente, senza bisogno di cercare santi in Parlamento”.

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