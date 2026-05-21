Arte, a Modica un’installazione intitolata Fontane

Modica –FONTANE dell’artista francese Antoine Espinasseau, in mostra al GARAGE FONTANA dal 29 Marzo al 7 Giugno 2026, è un’installazione composta da 13 contenitori-fontane, basata sulla sua opera ‘Pilars’. Il progetto celebra le fontane italiane e introduce una nuova serie di sculture di frutti immaginari in bronzo ispirati al paesaggio siciliano.

L’esposizione si configura così come un catalogo di possibili modi di percepire e utilizzare sia le ‘Pilars’ che le fontane.

Le ‘Pilars’ mettono in scena l’eredità della materia che le compone, la plastica, e l’eredità della loro forma, quella classica del basamento di una colonna. La domanda che pongono è come guardare e come vivere questa eredità.

Un’eredità che puo’ essere considerata preziosa e sacra accogliendo fiori, monete o statue, oppure banale e quotidiana diventando supporto per oggetti d’uso comune come uno straccio, delle birre o una ciotola per cani. In quanto contenitori, le ‘Pilars’ raccolgono queste diverse possibilità : l’uso che ne facciamo riflette direttamente il valore che attribuiamo loro.

Le fontane italiane condividono questa stessa ambivalenza: possono essere vissute come oggetti sacri o come elementi ordinari dello spazio pubblico. L’acqua di una stessa fontana può servire a esprimere un desiderio o a riempire un secchio, senza gerarchie tra questi gesti.

In mostra anche una nuova serie di frutti immaginari che rimandano al paesaggio: davanti a un frutto si cerca spontaneamente di immaginarne l’origine, e frutto e paesaggio diventano espressione di una stessa realtà. In questo senso, scolpire un frutto equivale a scolpire un paesaggio. Ispirati ai paesaggi siciliani, questi frutti restano volutamente immaginari.

Un testo di Simon de Dreuille introduce la mostra.

Antoine Espinasseau si è laureato in architettura presso l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles in Francia. Dopo la laurea, nel 2010, ha lavorato in studi di architettura a Tokyo, Bruxelles, Rio de Janeiro e Parigi, dove ha svolto l’attività di urbanista. I grandi progetti urbani a cui ha collaborato hanno alimentato il suo interesse per la percezione del territorio e la sua rappresentazione.

La sua pratica artistica attinge a diverse discipline che ama mettere in relazione tra loro. Dal 2011, le sue sculture, i suoi film, i suoi collage e le sue fotografie sono stati esposti in varie istituzioni culturali, gallerie, fondazioni e biennali in Europa e in Asia.

FONTANE

29/03-07/06/2026

Venerdì 15h-19h, sabato e domenica 10h-13h e 15h-19h

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