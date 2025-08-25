Arte e moda. Torna “Chiaramonte in passerella”

Chiaramonte Gulfi – Il 24 agosto 2025 Chiaramonte in passerella ritorna “dieci anni dopo”. Giunto alla 7a edizione, una sfilata di abiti artigianali di sartorie tutte made in Chiaramonte sulla cornice del Palazzo Comunale e del Teatro Comunale Leonardo Sciascia nel centro storico della città.

L’unione tra il barocco, l’arte, la moda danno luce al Made in Sicily.

Sulla passerella le collezioni di abiti sartoriali a cura delle storiche boutique della città e stilisti emergenti che hanno disegnato i primi abiti e presentati già nelle prime edizione di “Chiaramonte in Passerella”.

Abiti da sera, trasparenze, accessori in stile mediterraneo, collane, orecchini, foulard, cappelli, in ogni look è presente la cura dei dettagli dei designer.

Durante la sfilata sono apparse le collezioni di abiti Marina di Patrizia Caruso, Prime Coccole di Irene Marletta, le creazioni all’uncinetto di Jivó, gli accessori e i gioielli a cura di Vito Leggio, Salvatore Montanucci, Gurrieri gioielli, Glamour accessori, le collezioni della stilista Mariella D’Angelo, Madel, Gr Ruber, le creazioni Maé, a cura di Erika Fatuzzo.

Hair stylist a cura di 4Mani Acconciature, Centro Estetico Tina, Sebastiana Hair Style, Centro estetico Vittoria Interlandi, Diamoci delle Arie, Estetica Venere.

L’evento è stato arricchito dallo spettacolo danzante a cura di A.s.d University Dance.

La Direzione artistica è stata di Daniela Vona, Vittorio Terranova, Elena Restuccia, l’organizzazione ha avuto il patrocinio del comune di Chiaramonte Gulfi.

“Chiaramonte in passerella, il centro storico diventa il salotto migliore per promuovere le eccellenze commerciali della città”, ha dichiarato il sindaco Mario Cutello.

© Riproduzione riservata