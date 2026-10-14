Arte, gli ultimi giorni di De Chirico a Scicli. La mostra chiude il 1 novembre. VIDEO

Una mostra che ridefinisce anche la geografia culturale di Scicli.
di Redazione
Scicli – Restano quindici giorni per visitare a Scicli la mostra dedicata a Giorgio De Chirico. Cinquanta opere ospitate al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine, che ripercorrono oltre settant’anni di attività del maestro della Metafisica. Un evento di grande rilievo per la Sicilia, dove l’artista non esponeva da oltre vent’anni, e che conferma l’apertura della città barocca ai linguaggi dell’arte contemporanea.
Il servizio di Chiara Scucces su Video Regione con l’intervista a Giuseppe Savà, responsabile dell’area museale.
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