Arte, il Materiale Residuo di Nanni Licitra in mostra a Scicli

Scicli – Inaugura Materiale residuo, il nuovo progetto fotografico di Nanni Licitra negli spazi Lo Magno artecontemporanea a Palazzo Beneventano . La mostra propone un’indagine visiva sulla Fascia trasformata della Sicilia sud-orientale, tra Vittoria e Marina di Acate: un territorio segnato da decenni di serricoltura intensiva, accumuli di rifiuti agricoli e combustioni illegali che rilasciano nell’aria fumi persistenti e tossici.

Accompagnato dai testi di Valentina Bruschi, Jasmina Trifoni e Francesca Gugliotta, il racconto si sviluppa lontano dalla logica del reportage. Licitra non concentra l’attenzione sulla cronaca, ma su ciò che la combustione lascia sospeso: un alone, una materia volatile, un residuo che si imprime nella luce.

Le sue immagini – serigrafate direttamente sulla plastica impiegata in agricoltura – trasformano il supporto in essenza, generando un cortocircuito tra soggetto e superficie che richiama la riflessione di Magritte sul rapporto tra realtà e rappresentazione.

Ad ampliare l’indagine è un trittico di lightbox che mette in relazione la radiografia del torace di un operaio agricolo con le piante bruciate di pomodoro e melanzana, mettendo in luce un legame di pari destino e stessa fatica tra uomo e natura. Completano il percorso, insieme alla serigrafie su plastica, due foto scattate su pellicola 35mm in cui Licitra si avvicina alla materia – condensa, fori di combustione, superfici ferite – in cui a rivelarsi è la vulnerabilità del paesaggio.

Materiale residuo è una riflessione sull’antropocentrismo e sul fragile equilibrio tra territorio, corpi, ed ecosistemi: un lavoro che restituisce e imprime in chi osserva la memoria degli scarti, del fumo, delle trasformazioni silenziose che ridisegnano il paesaggio contemporaneo.

Titolo : Materiale residuo

Artista: Nanni Licitra

Sede: Lo Magno artecontemporanea, Palazzo Beneventano, P.zza Ficili, 1 – 97018, Scicli (RG)

Date: 28/12/2025 – 28/02/2026

Apertura al pubblico: dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 20.00 Chiusura per festività: 31 /12/2025 e 06/01 /2026

