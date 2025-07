Arte, le Sacre dimore di fabio Salafia a Licodia Eubea

Licodia Eubea, Catania – Domenica 13 luglio ore 19.00 si inaugura Sacre dimore, in mostra le opere di Fabio Salafia nella suggestiva chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, luogo di iniziative culturali di rilievo da oltre un decennio a Licodia Eubea, piccolo borgo in provincia di Catania. L’esposizione si configura come un’esperienza immersiva e dialogo visivo tra arte e architettura sacra, in cui le tele dell’artista dialogano poeticamente con gli spazi di culto barocchi e le memorie del luogo.

Sacre dimore è la nuova mostra personale di Fabio Salafia artista contemporaneo siciliano che attraverso un itinerario visivo invita lo spettatore a riflettere sul concetto di dimora come spazio spirituale, simbolico, intimo. In un corpus di 21 opere la “casa” si trasfigura in luogo dell’anima, custode di memorie, silenzi, assenze, presenze, quotidiano e eterno.

Il catalogo della mostra sarà accompagnato da estratti di testi di autorevoli voci critiche delle precedenti mostre personali dell’artista e da un testo inedito di Giacomo Caruso, curatore della mostra. La pittura di Salafia si distingue per un linguaggio raffinato, ricco di stratificazioni emotive e cromatiche.

Fabio Salafia. Sacre dimore

Inaugurazione domenica 13 luglio ore 19.00.

13 luglio – 18 ottobre 2025

13 luglio – 18 ottobre 2025

Piazza Stefania Noce, 1 Licodia Eubea (CT)

Apertura dal 13/7 all’08/09 2025 tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Dal 09/09 al 18/10/2025 sabato e domenica dalle ore 17.00 alle ore 20.30

Fotografie delle opere Franco Noto

Mostra promossa da Archeoclub d’Italia di Licodia Eubea “Mario Di Benedetto”.

