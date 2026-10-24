Condividi "Arte, l’opera Non Uccidere di Mario Botta e Emilio Isgrò. Un video" sui social

Scicli – Da un anno e mezzo la grande installazione “Non Uccidere” Di Mario Botta e Emilio Isgrò è ospitata nel chiostro del MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine, a Scicli.

L’opera d’arte di proprietà del Museo MAXXI di Roma, realizzata in occasione dei 75 anni della Costituzione italiana, ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il responsabile dell’area museale del Comune di Scicli, Giuseppe Savà, spiega in questo video di Casatrentatre il significato dell’opera d’arte.

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