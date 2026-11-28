Scicli – Un ritorno particolarmente significativo, quello di Franco Polizzi al Caffè Letterario Vitaliano Brancati di Scicli, storico presidio culturale della città, al quale il pittore è legato da una consuetudine affettiva e intellettuale che attraversa gran parte della sua vicenda umana e artistica.

L’appuntamento è per sabato 12 dicembre, alle ore 19.00, con l’inaugurazione di una nuova mostra personale dal titolo Passi scelti, che riporta l’artista in uno spazio profondamente connesso alla storia culturale sciclitana e a una stagione di straordinaria vitalità intellettuale, della quale Polizzi è stato protagonista.

Il titolo suggerisce la natura stessa del progetto espositivo: un percorso attraverso alcuni momenti significativi della ricerca dell’artista, una selezione che ripropone opere particolarmente amate dal suo pubblico, accanto a nuove visioni, in un dialogo tra memoria e rinnovamento, riconoscibilità e inedita esplorazione. Non una semplice antologia, dunque, ma una scelta consapevole di tappe, di approdi e di nuove partenze nella continuità di una ricerca pittorica sempre viva.

La mostra conferma inoltre la collaborazione consolidata tra Franco Polizzi ed Elisa Mandarà, giornalista e critico d’arte, che ne firma la cura, accompagnando l’artista nella selezione delle opere, nell’allestimento e nella comunicazione del progetto espositivo. Una collaborazione maturata attraverso numerose esperienze condivise e una lunga consuetudine di lavoro e di ricerca.

Nato a Scicli nel 1954, Franco Polizzi manifesta precocemente la propria vocazione pittorica. Dopo gli studi alla Scuola d’Arte di Siracusa, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove è allievo di Carmelo Zotti ed Edmondo Bacci. La borsa di studio conseguita al termine degli studi gli consente la prima importante esposizione alla Fondazione Bevilacqua La Masa. Nel 1975 partecipa alla X Quadriennale d’Arte di Roma, avviando un percorso espositivo che lo porterà a confrontarsi con alcune delle più prestigiose realtà artistiche italiane e internazionali, da Art Exposition Chicago alla FIAC di Parigi e Basilea, dalla Biennale di Venezia alle Quadriennali romane.

Tra le tappe significative della sua carriera figurano le personali a Casa dei Carraresi di Treviso, a Palazzo Sarcinelli di Conegliano e le numerose esposizioni presso importanti gallerie italiane. Due sue opere, Torretta degli Iblei e La luce dentro, sono state acquisite rispettivamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. La sua ricerca è stata inoltre oggetto del docufilm L’immaginato e il visto. Franco Polizzi, diretto da Vito Zagarrio nel 2020.

Nel 2020 è giunto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il conferimento a Franco Polizzi della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Il celebre pittore siciliano ha ricevuto la consegna dal Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza, presso i saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo.

Artista di riconoscibile identità espressiva, Polizzi ha intrecciato il proprio percorso con quello di alcuni dei maggiori protagonisti della pittura iblea, condividendo con loro non soltanto una comune appartenenza territoriale, ma soprattutto un’intensa stagione di amicizia, confronto e progettualità culturale.

È proprio il Brancati uno dei luoghi simbolici di questa storia. Come scrive Elisa Mandarà nel suo saggio L’alba del Gruppo (Ibleide, terra e luce, Trentacinque anni del Gruppo di Scicli, Palermo, Fondazione Federico II Editore), gli artisti che avrebbero dato vita al Gruppo di Scicli erano accomunati da «un colloquio costante sull’arte e sulle cose del mondo, condiviso in seno a relazioni primariamente d’amicizia». Un legame nel quale la figura di Piero Guccione ha avuto un ruolo particolarmente significativo e che Polizzi ha custodito nel tempo, oltre ogni vicenda artistica e professionale.

La mostra propone una raffinata rivisitazione di alcune delle opere più amate dagli estimatori del pittore, accanto a visioni nuove, espressione di una ricerca che continua a rinnovarsi senza smarrire la propria riconoscibilità. È in questa felice compresenza che Passi scelti trova la propria ragione poetica: tornare su immagini e temi che hanno segnato il cammino dell’artista per riconsegnarli a uno sguardo nuovo, insieme a inedite aperture.

«Il paesaggio costituisce il nucleo tematico della selezione – spiega Elisa Mandarà –, ma è soprattutto la luce, nella sua capacità di trasformare e trasfigurare la realtà, a rappresentare il filo conduttore dell’esposizione. Luce mediterranea, declinata nelle infinite variazioni atmosferiche, nei riverberi, nelle trasparenze, nelle accensioni cromatiche e nelle profondità delle ombre».

Nella pittura di Polizzi il paesaggio non è mai semplice restituzione del dato naturale. È esperienza interiore, luogo della memoria e dell’immaginazione, spazio nel quale l’occhio incontra la sensibilità e la sapienza compositiva dell’artista. La realtà viene così filtrata e reinventata attraverso una pittura capace di coniugare lirismo e rigore, naturalezza e visionarietà, tradizione figurativa e libertà espressiva.

La luce, elemento fondante della sua poetica, diviene materia pittorica, sostanza emozionale, strumento attraverso il quale le cose del mondo acquistano una nuova intensità e una dimensione che oltrepassa la semplice evidenza visiva.

Il ritorno di Polizzi al Brancati assume, dunque, un significato che va oltre l’appuntamento espositivo: è anche un incontro con un luogo della memoria culturale cittadina, con le amicizie che hanno segnato una stagione importante dell’arte iblea e con una comunità che continua a riconoscere nella pittura uno strumento privilegiato di conoscenza e interpretazione del mondo.

La mostra sarà inaugurata sabato 12 dicembre 2026, alle ore 19.00, presso il Caffè Letterario Vitaliano Brancati, in via Aleardi 18, a Scicli.

Sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 17.00 alle 20.00, fino al 10 gennaio 2027.

Un’occasione per ritrovare la pittura di Franco Polizzi e lasciarsi accompagnare, ancora una volta, dalla sua inconfondibile capacità di trasformare il paesaggio in emozione e la luce in poesia.

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