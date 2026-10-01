Arte, mostra installativa Oltre il Muro a Vittoria, a cura di Roberto Riccio

Vittoria – Prende forma in Sicilia il progetto di Roberto Riccio, NEOS_VLTRA, che aprirà al pubblico il 10 ottobre 2026 a Vittoria, con la mostra installativa Beyond the Wall / Oltre il muro. NEOS_VLTRA nasce da una scelta precisa: costruire un percorso artistico indipendente, lontano dai centri dominanti e profondamente legato al territorio. La pietra, il vento, la luce mediterranea, gli alberi e il genius loci non fanno da semplice sfondo alle opere, ma entrano direttamente nel processo creativo. Oltre il 40% degli interventi è costituito da opere di Land Art site-specific, pensate e realizzate in relazione con il suolo, la vegetazione, la luce e i cicli del paesaggio ibleo. Arte, natura e dimensione spirituale si incontrano in una pratica che non insegue le tendenze, ma cerca un proprio spazio e un proprio tempo. Il cantiere è ancora in piena attività. Le condizioni estreme dell’estate siciliana, la complessità logistica e la lavorazione dei materiali hanno imposto tempi serrati e continui adattamenti, rendendo ancora più stretto il rapporto tra le opere e il luogo che le accoglie. Alcune installazioni stanno completando il proprio dialogo con lo spazio, altre stanno assumendo la loro forma definitiva. Tutto converge verso il 10 ottobre, quando NEOS_VLTRA aprirà per la prima volta al pubblico, con una sorpresa pensata appositamente per l’inaugurazione. NEOS_VLTRA non nasce per inserirsi in un circuito già definito, ma per costruire un luogo autonomo: uno spazio nel quale l’opera nasce dal paesaggio, respira con esso e trova in questa relazione la propria necessità.

In copertina una installazione di Roberto Riccio, qui sotto una di Sandro Bracchitta.

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